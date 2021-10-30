Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 protestocu hayatını kaybetti

Sudan’da askerlerin sivil yönetime müdahalesine tepki olarak başlatılan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocu yaşamını yitirdi.

Başkent Hartum'un banliyölerinden Kalakle, Cebre'nin yanı sıra daha önce kapatılan Menşiyye Köprüsü'nün açılmasıyla on binlerce asker karşıtı eylemci, merkezi caddelerden Sittin ve havalimanı yakınlarına akın etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi yaptığı açıklamada, Umdurman kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocunun öldüğünü belirtti.

Göstericiler, "Kararımız sivil yönetim", "Sivil isyan sürüyor", "Askeri darbeye hayır", "Askeri yönetim düşsün" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, protestocuların; "Burhan Kober cezaevine, Asker elindeki şirketleri teslim et, Sivil yönetim, Devrimi tamamlayacağız" şeklinde sloganlar attığı duyuldu.

Farklı noktalardan binlerce sivil yönetim yanlısı göstericinin başkent Hartum'a doğru yürüyüşü devam ediyor.

Port Sudan, Medeni gibi birçok kentte de gösteriler sürüyor.

Öte yandan, feshedilen Sudan Geçiş Hükümeti Maliye Bakanı Cibril İbrahim, Twitter'dan "Barışçıl yöntemlerle kendini ifade edebilmek Sudan halkının hakkıdır. Ama vatandaşın alın teri ile kazanılan kamu malı, kaldırımlar ve elektrik direklerine zarar vermenin barışçıl olmakla bir ilgisi yok." paylaşımında bulundu.

Ülkede olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 25 Ekim'den bu yana telefon ve internet kesintisi sürüyor.

Geniş katılımlı gösteri çağrısı yapılmıştı

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği gösterilere müdahale etmeyeceğini söylemişti.

Sudan'da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.