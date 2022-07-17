Sudan'da askeri yönetim karşıtı binlerce kişi sokaklara indi

Sudan’ın başkenti Hartum ve çevresindeki kentlerde, askeri yönetime karşı çıkan binlerce kişi, sokaklarda protestolar ve yürüyüş düzenledi.

Gösterileri organize eden Direniş Komiteleri adlı örgütün çağrısıyla Hartum'un yanı sıra kuzeyindeki Bahri ve batısındaki Umdurman'da toplanan gruplar, yaklaşık 8 aydır dile getirdikleri sivil yönetim talebini yineledi.

“Devrim halkındır, "Asker kışlaya", "Müzakere, ortaklık ve pazarlığa hayır, demokratik sivil yönetime evet” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, yaktıkları araç lastikleri ve kurdukları barikatlarla bazı caddeleri trafiğe kapattı.

Polis, Hartum'un Başdar bölgesinde toplanan grupları gaz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Güvenlik güçleri, gösterilerden önce başkenti Bahri ve Umdurman kentlerine bağlayan Mek Nimir ve Mavi Nil köprüleri ile ordu genel komutanlığı, cumhurbaşkanlığı sarayı ve havalimanına çıkan yolları kapatmıştı.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliğinin (AfB) mayıs ayında başlattığı uzlaşı ve diyalog girişimlerden henüz netice alınamadı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 5 Temmuz'daki ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, BM, AfB ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.