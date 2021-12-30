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TIMETURK / DÜNYA / Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrasında yönetimin tamamen sivillere teslimi talebiyle ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde ülkenin birçok bölgesinde telefon ve internet erişimi kısıtlandı.

9 Dakika Önce
2021-12-30 18:21:18
Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösteriler öncesinde telefon ve internet hatları kesildi

Askeri müdahale karşıtı gruplara yakın sivil toplum örgütü Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, "Sudan'daki darbeci yönetim, barışçıl 30 Aralık gösterilerinin başlamasıyla iç ve dış telefon ve internet hatlarını kesti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan olayları yakından takip etmesi, ihlallerin ortaya çıkarılması ve mevcut rejimin tamamen yıkılması için Sudan halkına destek olması istendi.

Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde güvenlik güçleri, Hartum Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanlığı Sarayı, Ordu Komutanlığı ile köprülere çıkan tüm yolları konteynerler, barikatlar ve askeri araçlarla kapattı, güvenlik önlemlerini arttırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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