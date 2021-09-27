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TIMETURK / DÜNYA / Sudan Başbakanı Hamduk'tan çağrı

Sudan Başbakanı Hamduk'tan çağrı

Sudan Başbakanı Hamduk, ülkedeki tüm ilgili tarafları mevcut anlaşmazlığın asker ve siviller arasında olmadığını göz önünde bulundurarak Anayasal Bildiri Anlaşması'na kesinlikle uymaya çağırdı.

3 Saat Önce
2021-09-27 08:05:07
Sudan Başbakanı Hamduk'tan çağrı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Ağustos 2019'da asker ve sivil yöneticilerce imzalanan Geçici Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması'ndaki hükümlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hamduk, ülkedeki tüm ilgili tarafları mevcut anlaşmazlığın asker ve siviller arasında olmadığını göz önünde bulundurarak Anayasal Bildiri Anlaşması'na kesinlikle uymaya çağırdı.

Hamduk, "Şu anda yaşanan çatışma, askerler ile siviller arasında değil, demokratik dönüşüme inanan sivil ve askerler ile dönüşümün önündeki yolu kesmek isteyenler arasındadır." ifadelerini kullandı.

Sudan Başbakanı, tüm tarafları anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya, tek taraflı tutumlardan uzak durmaya, tüm sorumluluklarını üstlenmeye, ülkenin ve halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaya davet etti.

Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin Aralık devrimin kazanımlarından biri olduğunu belirten Sudan Başbakanı, bunu korumanın görev olduğunu sözlerine ekledi.

Sudan'da geçiş yönetiminin asker ve sivil ortakları arasında bir süredir siyasete müdahale ve yetki anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

Ordu, yeniden yapılandırılma çağrılarına sert tepki gösterip seçimlerle demokratik geçiş sağlanana kadar görevlerinin başında olacağını açıklarken, iktidarın sivil ortakları ise askerin "sivilleri etkisizleştirip yönetimi tekeline alma çabalarını darbe olarak" nitelendiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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