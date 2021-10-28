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TIMETURK / DÜNYA / Sudan, ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı

Sudan, ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı

Sudan'da ordunun olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrasında, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkedeki büyükelçileri geri çektiği bildirildi.

58 Dakika Önce
2021-10-28 18:57:38
Sudan, ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülkedeki büyükelçilerini görevden aldı

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan, ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre'deki büyükelçilerini görevden aldı.

Ordunun 25 Ekim'deki OHAL ilanı ve hükümeti feshetmesinin ardından Sudan'ın ABD, Fransa, Çin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 12 ülkedeki büyükelçisi, yayımladıkları ortak açıklamayla askeri müdahaleyi kınamış ve sivil hükümete desteklerini dile getirmişti.

Açıklamada, "Askeri darbeyi en şiddetli biçimde kınıyor, uluslararası toplumun tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Ordu mensuplarınca gözaltına alınan siyasiler cezaevine nakledildi

Sudan'da ordu mensuplarınca 25 Ekim'de gözaltına alınan ve o tarihten bu yana akıbetleri bilinmeyen bazı siyasilerin başkentteki Kober Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, gözaltına alınan bazı siyasilerin, 2019'daki halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de tutulduğu Kober cezaevine görüldüğünü ifad etti.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un ertesi gün serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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