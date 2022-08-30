Subhi et-Tufeyli’den Iraklı göstericilere: Tahran’ın sizi kendi ordunuzla vurmasına karşı dikkatli olun
Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr ve Koordinasyon Çerçevesi arasında yaşanan siyasi gerginlik sürerken, Lübnanlı Şii alim Subhi et-Tufeyli dikkat çeken bir yorumda bulundu. Tufeyli, “Devriminizi barışçıllığıylazafere ulaştırın ve Tahran’ın ülkenizin ordusuyla sizi vurmasına karşı dikkatli olun” dedi.
2022-08-30 13:10:12
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr ve Koordinasyon Çerçevesi arasında yaşanan siyasi gerginlik sürüyor. Dün Yeşil Bölge'de yaşanan çatışmalarda 10'dan fazla gösterici ölürken, 200 civarında gösterici de yaralandı.
“Modern Haçlı Seferleri hizmetkârlarına itaati emrediyor”
Irak'ta yaşanan gelişmelere dikkat çekici bir yorum Lübnanlı Şii din alimi Şeyh Subhi et-Tufeyli'den geldi. Tufeyli, twitter hesabından yaptığı açıklamada İran karşıtı göstericilere destek vererek İran'ın politikalarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Tufeyli, paylaşımında “Irak'ın büyük insanlarına: Devriminizi barışçıllığıyla zafere ulaştırın ve Tahran'ın ülkenizin ordusuyla sizi vurmasına karşı dikkatli olun, sonra Lübnan'da kınanması gibi tarafsızmış gibi davranmaktan sakının. Seyyid El-Hairi'nin beyanı emeklilik değil, işten çıkarılmadır ve hukukçu kendi içtihadından geri çekilmez, sonra hırsızlara, Müslüman çocuk katillerine ve modern Haçlı Seferlerinin hizmetkarlarına itaati emreder” ifadelerini kullandı.
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