Subhi et-Tufeyli’den Iraklı göstericilere: Tahran’ın sizi kendi ordunuzla vurmasına karşı dikkatli olun

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr ve Koordinasyon Çerçevesi arasında yaşanan siyasi gerginlik sürerken, Lübnanlı Şii alim Subhi et-Tufeyli dikkat çeken bir yorumda bulundu. Tufeyli, “Devriminizi barışçıllığıylazafere ulaştırın ve Tahran’ın ülkenizin ordusuyla sizi vurmasına karşı dikkatli olun” dedi.