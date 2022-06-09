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Stoltenberg zona hastalığına yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalandı. Bu nedenle Almanya ve Romanya'ya düzenleyeceği ziyaretlerin gerçekleştirelemeyeceği açıklandı.

1 Saat Önce
2022-06-09 13:00:54
Stoltenberg zona hastalığına yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Almanya'ya, yarın da Romanya'ya düzenlenmesi planlanan ziyaretleri yapmayacak.

Bir süre evden çalışacağı belirtilen Stoltenberg, planlanan programlara telekonferansla katılacak.

NATO yetkilisi, Genel Sekretere zona teşhisi koyulduğunu, zonanın COVID-19 hastalığından sonra görülebildiğini söyledi.

BÜKREŞ-9 ZİRVESİ'NE KATILACAKTI

Stoltenberg'in, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşmesi, yarın da Romanya'da Bükreş-9 Zirvesi'ne katılması planlanıyordu.

Stoltenberg, mayıs başında COVID-19'a yakalanmıştı.

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