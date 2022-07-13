Stoltenberg'ten Arnavutluk'a övgü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Arnavutluk'un, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini ilk onaylayan ülkelerden olmasından övgüyle söz etti.

Stoltenberg, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinin ardından, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Batı Balkanlar'ın NATO için önemine işaret ederek Arnavutluk'u, bölgenin istikrarı ve iş birliği için oynadığı rolden ötürü övdü.

Arnavutluk'un İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini onaylamasını takdir ettiğini belirten Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya üye olmasının hem kendilerini hem de İttifakı daha güvenli hale getireceğini ve NATO'nun kapılarının açık olduğunu yineledi.

Rama da ülkesinin parlamentosunun, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalayan ilk ülkelerden biri olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olarak Arnavutluk'un bölgede barış, uzlaşma ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Rama, bölgedeki NATO üyesi olmayan Sırbistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içinde olunması gerektiğini ifade etti.

Rama, Kosova'nın Barış İçin Ortaklık programına dahil edilmesinin akıllıca bir karar olacağını kaydetti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da yapılan zirvede iki ülkenin İttifak'a davet edilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda formaliteleri tamamlamak için NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, Brüksel'deki karargahta bir araya gelerek 5 Temmuz'da katılım protokollerini imzalamıştı. Parlamentosunda protokollere onay veren ilk ülke Kanada olmuştu. .