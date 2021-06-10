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Stoltenberg ile Zelenskiy’den kritik görüşme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletti.

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10.06.2021 19:23:19
Stoltenberg ile Zelenskiy’den kritik görüşme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna içinde ve çevresindeki güvenlik durumuyla Rusya'nın bölgedeki askeri yığınağı ele alındı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine NATO'nun tam desteğini teyit ederek bu ülkeye desteklerinin süreceğini bildirdi.

Rusya'nın saldırgan tutumu ve NATO'nun ortaklarına güçlü desteğin gelecek hafta düzenlenecek zirve toplantısında liderlerce görüşüleceğini kaydeden Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin açık kapı politikasına bağlılıklarını teyit edeceklerini beklediğini aktardı.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'nın reformlarının NATO tarafından destekleneceğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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