Stoltenberg’den Rusya’ya gözdağı: Ağır bedel ödeyecek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg'in açıklamalarından konu başlıkları şöyle:

-İngiltere ortak savunma gücümüze önemli destek sağlıyor.

-Rusya'nın Belarus'taki askeri faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. En kötüye hazır olmalıyız.

-Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek

-İngiltere'nin Polonya'ya ek asker gönderme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

-Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdim. Rusya-Nato Konseyi toplantılarının devamı darşılıklı güven için önemli.

-NATO Savunma Bakanları haftaya durum değerlendirmesi yapacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson;

-NATO sadece rusya ile ilgili değil, dünyada istikrar ve güvenlik için çalışan bir kurum.

-Avrupa'da en büyük savunma bütçesine sahip İngiltere NATO'ya katkı sağlamaya devam edecek.

Ayrıntılar gelecek... .