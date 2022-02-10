Stoltenberg’den Rusya’ya gözdağı: Ağır bedel ödeyecek!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüştü.
2022-02-10 13:27:50
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg'in açıklamalarından konu başlıkları şöyle:
-İngiltere ortak savunma gücümüze önemli destek sağlıyor.
-Rusya'nın Belarus'taki askeri faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. En kötüye hazır olmalıyız.
-Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek
-İngiltere'nin Polonya'ya ek asker gönderme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
-Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdim. Rusya-Nato Konseyi toplantılarının devamı darşılıklı güven için önemli.
-NATO Savunma Bakanları haftaya durum değerlendirmesi yapacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson;
-NATO sadece rusya ile ilgili değil, dünyada istikrar ve güvenlik için çalışan bir kurum.
-Avrupa'da en büyük savunma bütçesine sahip İngiltere NATO'ya katkı sağlamaya devam edecek.
Ayrıntılar gelecek... .
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