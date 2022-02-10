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Stoltenberg’den Rusya’ya gözdağı: Ağır bedel ödeyecek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüştü.

1 Saat Önce
2022-02-10 13:27:50
Stoltenberg’den Rusya’ya gözdağı: Ağır bedel ödeyecek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg'in açıklamalarından konu başlıkları şöyle:

-İngiltere ortak savunma gücümüze önemli destek sağlıyor.

-Rusya'nın Belarus'taki askeri faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. En kötüye hazır olmalıyız.

-Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek

-İngiltere'nin Polonya'ya ek asker gönderme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

-Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdim. Rusya-Nato Konseyi toplantılarının devamı darşılıklı güven için önemli.

-NATO Savunma Bakanları haftaya durum değerlendirmesi yapacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson;

-NATO sadece rusya ile ilgili değil, dünyada istikrar ve güvenlik için çalışan bir kurum.

-Avrupa'da en büyük savunma bütçesine sahip İngiltere NATO'ya katkı sağlamaya devam edecek.

Ayrıntılar gelecek... .

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