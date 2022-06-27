Stoltenberg'den NATO Zirvesi öncesi ''Türkiye'' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili 'Türkiye'nin endişelerini dikkate almalıyız' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte İsveç ve Finlandiya'nın da üyelik için sinyal verdiği NATO'nun belki de geleceğini şekillendirecek zirve için geri sayım başladı.

Madrid'deki kritik zirve öncesinde açıkla NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

Bu haftaki NATO Zirvesi ittifakı dönüştürecek Önemli kararlar alacağız. Yeni konseptimizi kabul edeceğiz. Müttefiklerin Rusya'yı güvenliğimize yönelik en önemli doğrudan tehdit olarak kabul edeceğini düşünüyorum. Zirvede ileri savunma gücümüzü kuvvetlendireceğiz. Zelenski Madrid'deki NATO Zirvesine katılacak.

Erdoğan, Niinisto ve Andersson'un davetimi kabul etmesinden memnuniyet duyuyorum.

İsveç ve Finlandiya'yı bir an önce üye yapmalıyız. Aynı zamanda Türkiye'nin endişelerini dikkate almalıyız. Yarın 3 ülkenin lideriyle Madrid'e buluşacağız. Hedefimiz çözüm bulmak ama size hiçbir konuda söz veremem. Hedefimiz ilerleme sağlamak. Ne tür ilerleme sağlanabileceğini zirvede göreceğiz.