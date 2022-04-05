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Stoltenberg: Bucha’daki görüntüler dayanılmaz bir vahşet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaktan vazgeçmediğini, gelecek haftalarda Donbas bölgesini almaya odaklanacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-05 15:55:23
Stoltenberg: Bucha’daki görüntüler dayanılmaz bir vahşet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında, "Kiev'in uzağında (Rus) birliklerin yeniden silahlanmak, örgütlenmek ve birlik toplamak üzere olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Birkaç gün öncesine kadar Rus ordusunun kontrolündeki Bucha dahil diğer yerlerde sivillerin öldürüldüğünü gördük. Tüm önlemler alınmalı, bu katliamların tüm sorumluları adalet karşısına çıkarılmalı. Bucha'daki görüntüler Avrupa'nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılamaz bir vahşet" dedi.

Genel Sekreter, yarın gerçekleşecek NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Rusya'nın gelecek haftalarda Donbas'ı almak ve işgal altındaki Kırım ile karadan bir köprü kurmak için Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde baskıyı artırmasını bekliyoruz" dedi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Gürcistan ve Bosna gibi diğer ülkeler için de daha fazlasını yapmasını beklediğini ekledi.

Kaynak: Reuters .

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