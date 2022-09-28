Sterlindeki tarihi çöküş sonrası İngiltere Merkez Bankası'ndan müdahale

Sterlin’deki tarihi düşüşün ardından İngiltere Merkez Bankası, devlet tahvilleri satın alma programı başlattığını açıkladı. Ancak müdahaleye rağmen sterlin 1.0570 dolara indi.

Britanya'da Liz Truss'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin nasıl finanse edeceği belli olmayan rekor vergi indirimi bütçesinin piyasaları korkutup sterline tarihi düşüş yaşatması sonrası, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) müdahale geldi.

BoE, 'Britanya'nın finansal istikrarına yönelik maddi riski'' bertaraf etmek için geçici bir devlet tahvili alım programı başlatacağını açıkladı.

Piyasayı istikrara kavuşturmaya yönelik acil müdahaleyle ilgili açıklamasında, BoE, Britanya'nın ve küresel finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılmasının ışığında 'finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini' söyledi.

BoE müdahalesi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Truss hükümetini 'nasıl fonlanacağı belli olmayan ve enflasyonu körükleyip ekonomik eşitsizliği artırma ihtimali bulunan vergi indirimlerini yeniden değerlendirmeye' çağırmasının ardından geldi.

IMF'nin bir G7 ekonomisine sıradışı uyarısını müteakip, bu sabah yeniden düşüşe geçen sterlin 1.07 doların altında işlem gördü. BoE'nin müdahalesinin ardından da gerilemeye devam eden sterlin, dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti. Sterlin, BoE müdahalesinden kısa süre sonra, yüzde 1.5 oranında düşüşle 1.0570 dolara indi.

Truss hükümeti, iki hafta sürmesi beklenen ve 'düzenli piyasa koşullarını yeniden sağlamak için' tasarlanan acil durum tahvil alımlarını desteklediğini söyledi.

Hükümetin açıklamasında "BoE'nin bu finansal istikrar müdahalesini yürütmesini sağlamak için işlemin tamamı Hazine tarafından tazmin edilmiştir'' denildi.

Hükümetin piyasaları yatıştırma çabaları kapsamında, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, bugün yatırım bankalarının yöneticileriyle biraraya geldi. .