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Steinmeier yeniden Almanya cumhurbaşkanlığına seçildi

İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi.

2 Saat Önce
2022-02-13 16:53:48
Steinmeier yeniden Almanya cumhurbaşkanlığına seçildi

Almanya'da, ilk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.

Almanya'da Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanı olarak Steinmeier'i seçti.

Frank-Walter Steinmeier, bugün yapılan seçimde, ilk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini aldı.

Steinmeier kimdir?

Alman siyasetin tecrübeli isimlerinden olan Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu.

Gissen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD'nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı.

2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009'da yapılan genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı.

Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010'da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti. AA .

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