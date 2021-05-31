Steadfast Defender 2021 Tatbikatı savunma amacıyla yapılıyor

NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana, Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'nın herhangi bir ülkeye karşılık olmadığını, ittifak üyesi ülkeleri savunmak ve haklarını korumak maksadıyla yapıldığını söyledi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 NATO üyesi ülkenin yer aldığı "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı"na yönelik NATO Genel Sekreter Vekili Geoana, Romanya Savunma Bakanı Nicolae-Ionel Ciuca, NATO Askeri Komite Başkanı Sir Stuart Peach ve Romanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Daniel Petrescu'nun katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Güney ve Doğu Çok Uluslu Bölüm Karargahında basın toplantısı düzenlendi.

Geoana, NATO'nun değişen dünyaya ayak uydurduğunu belirterek, "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı. Uzun zaman önce planlandı. Bu tatbikat, doğrudan hiçbir ülkeye karşılık değil, savunma amacıyla yapılıyor. Kriz ve çatışma döneminde yüksek düzeyde hazırlıklı olma kapasitemizi test etmeye yönelik." dedi.

Dünyanın öngörülemezliğine dikkati çeken Geoana, "Bugün Romanya'dan net bir mesaj göndermek istiyoruz. NATO olarak müttefikler ve topraklarını her türlü tehdide karşı korumaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Geoana, bu tatbikatı şeffaf şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu tatbikat, Rusya'ya doğrudan yanıt olarak planlanmadı. Rusya, ne yaptığımızı yakından izliyor. Biz caydırıcılık ve savunma konusunda ittifak bölgesini korumada kararlıyız. Bu kadar büyük alanda intikal yeteneğine sahibiz." diye konuştu.

Geoana ayrıca Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı adımlar attığını da söyledi.

Bir yolcu uçağının 23 Mayıs'ta Minsk'e indirilip muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in Belaruslu yetkililerce gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Geoana, "Ekonomik yaptırım, NATO'nun elinde olan bir şey değil." dedi.

Ciuca da 10'dan fazla ülkenin katıldığı bu tatbikatın amacının ittifakın doğu kanadını ve vatandaşlarını korumak olduğunu belirtti.

NATO'nun tehdit algısı olarak 360 dereceye odaklandığına dikkati çeken Ciuca, Karadeniz'in son dönemde önemli bir odak noktası olduğunu kaydetti.

Peach ise bu tatbikatın her yönden gelebilecek tehdide ittifakın yanıt verebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Tatbikatlarının savunma amaçlı olduğuna ve kimseye yönelik olmadığına işaret eden Peach, "Öngörülemez dünyada her türlü tehdide hazırız. Hiçbir ülke bu öngörülemez sınamalara tek başına karşı koyamaz." dedi.

Belarus'un NATO'nun Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ile aynı dönemde Ryanair uçağını indirdiğinin hatırlatılması üzerine Peach, "Bunun tatbikatla alakası yok." dedi.

Peach, Ukrayna'nın da NATO'nun partner ülkelerinden olduğunu ve Ukrayna'yı destekleyeceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.