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Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı belli oldu

Sri Lanka Parlamentosu, Başbakan Ranil Wicremenshinghe’yi yeni Devlet Başkanı olarak seçti.

3 Saat Önce
2022-07-20 11:22:07
Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı belli oldu

BBC'de yer alan habere göre, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasına neden olan protestoların ardından yeni Devlet Başkanı seçildi.

Başbakan Ranil Wickremensinghe, yeni Devlet Başkanı olarak aylardır süren protestolar ve ekonomik krizin yönetilmesi görevini üstlendi.

İstifa eden Rajapaksa geçen hafta ülkeden kaçmıştı.

Sri Lanka'daki ekonomik kriz ve kötü yönetime karşı düzenlenen protestolarda Rajapaksa ve Wickremensinghe'nin evleri protestocular tarafından basılmış, iki liderin de istifa etmesi talep edilmişti.

Wickremensinghe'nin Devlet Başkanı olarak seçilmesiyle ülkedeki protestoların devam edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: T24

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