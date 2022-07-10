Sri Lanka'daki protestolar istifa getirdi!

Sri Lanka’da Yatırım Teşvik Bakanı Dhammika Perera Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’ya istifasını sundu.

Perera, Twitter hesabından istifa mektubunu paylaştı.

Perera mektubunda, artık Sri Lanka'nın ekonomik istikrarının sağlanması ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik çözümün belirlenmesi ve uygulanması için hızlı davranılması gerektiğini ifade etti.

24 Haziran'da Yatırım Teşvik Bakanlığı görevine getirilen Perera, bu görevi ülkesine duyduğu sevgiden ve ülkenin söz konusu ekonomik durumundan dolayı kabul ettiğini belirtti.

Perera, her zaman ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı. .