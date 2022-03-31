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Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka'daki mali krizi protesto eden göstericilerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna saldırmasının ardından başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 Saat Önce
2022-03-31 23:38:05
Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Aljazeera'nin haberine göre, Sri Lanka'da protestocular, gün içinde, ülkede bir süredir etkisini sürdüren ekonomik krizin yaklaşık 13 saatlik varan elektrik kesintilerine kadar varmasının ardından Rajapaksa'nın konutu yakınlarından toplanmaya başladı.

Protestocu grubun sayısının artması ve bazı göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna yönelik saldırılarda bulunmasıyla polis, akşam saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere başkent Kolombo'nun bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

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Polis Genel Müfettişi C D Wickramaratne, konuya dair yaptığı açıklamada, ikinci bir bildirime kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğini kaydetti.

Rajapaksa'nın konutu yakınındaki olaylar, protestocuların konuta taş fırlatmasıyla alevlenirken polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Göstericiler "diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet etti.

Protestoculardan Ajith Perera (26), dayanılmaz hayat pahalılığını, petrol kıtlığı ve elektrik kesintilerini protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Perera, ülkede yaşanan tüm "yıkımların" mesuliyetinin Rajapaksa'ya ait olduğunu ileri sürdü.

Sri lanka'da kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

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7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı. AA .

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