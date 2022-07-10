Sri Lanka'da başbakandan istifa kararı!

Tarihinin en ağır ekonomik krizi içerisinde olan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa kararı aldı.

Ekonomik kriz sebebiyle hayat şartlarının ağırlaşmış olduğu Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden söz konusu konuma gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kolombo'da bir araya geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ETEŞ AÇTI

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

YATAK ODASINA VE HAVUZA GİRDİLER

Başkanlık sarayına giren hükümet karşıtı göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

BAŞBAKANIN EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkentteki Başbakan Ranil Wickremesingh'in evi de protestocular tarafından ateşe verildi.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYE HAZIR

Başbakan Ranil Wickremesingh istifa etmeye hazır olduğunu bilgisi paylaşıldı. Asya basınında yer alan haberlere göre, geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin de katılımı ile birlikte parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği ifade edildi

Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği ifade edildi. Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı. Başbakanlık Sözcüsü Dinouk Colambage'ın, Wickremesinghe'nin liderlere yaptığı konuşmada, tüm partilerin yeni bir hükümet kurmakta hemfikir olduğu zaman istifa edeceğini açıkladığını belirtti.

DEVLET BAŞKANI 13 TEMMUZ'DA İSTİFA EDECEK

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı neticesinde sabah kaldırılmıştı.

Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızası ile beraber istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.