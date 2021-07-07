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Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı
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TIMETURK / DÜNYA / Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı

Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne (Marş Mira) Türkiye'den katılacak grup, Nezuk kasabasına vardı.

11 Dakika Önce
2021-07-07 23:09:06
Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı

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Bu yıl 17. kez düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya ve Afyonkarahisar'dan gelen 50 kişilik grup, yürüyüşün ilk durağı olan Nezuk kasabasına ulaştı.

Temmuz 1995'te yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahta 8 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek yürüyüşün Türk katılımcılarından Tahir Caner Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış Yürüyüşü"nden 2014'te bir belgesel aracılığıyla haberdar olduğunu anlattı.

Beşok, yürüyüşün ilgisini çektiğini belirterek, "Araştırdık ama araştırırken de çok bir bilgi bulamadık. Türkiye'de internet siteleri dahil hiçbir yerde bununla ilgili bilgi bulamadık. Biz buraya aslında bir bilinmezliğe geldik. Nasıl bir yürüyüş olacak, neyle karşılaşacağız, hiç bilmiyorduk." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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