Srebrenitsa kurbanlarının cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari'ye ulaştı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırımda yaşamını yitiren ve bu yılkı anma törenlerde defnedilecek olan kurbanların cenazeleri, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Sabah saatlerinde Visoko'dan hareket eden ve başkent Saraybosna'dan geçerek Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye gelen cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Soykırım kurbanlarının yeşil çuhaya sarılı tabutları, bu akşam eski fabrikada bekletildikten sonra yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

Srebrenitsa'daki soykırımda sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, gözyaşları içinde tabutlara sarılarak sevdiklerine son kez veda ederken, cenazelerin fabrikaya taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl defnedilecek kurbanların en genci 16, en yaşlısı ise 63 yaşında

Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşında Husein Kurbasic olacak.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.