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Srebrenitsa’da yeni provokasyon

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde “Doğu Alternatifi” isimli bir sivil toplum kuruluşu, Srebrenitsa Soykırımını inkar etmesiyle bilinen tartışmalı yazar Peter Handke’nin isminin Srebrenitsa’da bir sokağa verilmesini teklif etti.

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20.05.2021 15:04:43
Srebrenitsa’da yeni provokasyon

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa kentinde “Doğu Alternatifi” isimli bir sivil toplum kuruluşu, Srebrenitsa Soykırımını inkar etmesiyle bilinen tartışmalı yazar Peter Handke'nin isminin Srebrenitsa'da bir sokağa verilmesini teklif etti.

Kuruluş tarafından Srebrenitsa Belediye Meclisi'ne sunulan teklif, Mareşal Tito Sokağı'na nobel ödüllü Avusturyalı yazar Peter Handke'nin isminin verilmesini içeriyor.

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Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar etmesi ve Slobodan Miloşeviç'e desteği nedeniyle Handke'nin 2019 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi, Srebrenitsa soykırımı kurbanları yakınlarının protestosuna neden olmuştu.

Srebrenitsa'daki Boşnak siyasetçiler, tartışmalı ismin Srebrenitsa'da bir sokağa verilmesi yönündeki teklife tepki gösterdi. İnisiyatifin gerçekleşme ihtimali olmadığını söyleyen Boşnak siyasetçi Çamil Durakoviç, girişimin sadece “Doğu Alternatifi” adlı derneğin provokasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Derneğin faaliyetlerinin daha önce Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesi kurumları tarafından doğrudan desteklendiğini vurgulayan Durakoviç, girişimin engellenmesi için her şeyi deneyeceklerini açıkladı.

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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