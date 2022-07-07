Srebrenitsa'da 'ölüm yolunda' Barış Yürüyüşü yarın başlıyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımından kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin orman yolundan, güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen 'Barış Yürüyüşü' binlerce kişinin katılımıyla 8 Temmuz'da (yarın) başlıyor.

Halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş kapsamında katılımcılar yaklaşık 100 kilometre yürüyecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 27. yılını anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 18'incisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, yarın sabah Nezuk kasabasından hareket edecek.

"Barış Yürüyüşü", katılımcıların 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla son bulacak.

- Yürüyüşün ilk günü 30 kilometre

Yürüyüşün ilk gününde katılımcılar 30 kilometrelik yolun ardından ilk olarak Liplje Kampı'na ulaşacak.

Kampta konaklayacak katılımcılara burada, soykırımdan kurtulan Boşnak siviller yaşadıkları tecrübeleri aktarırken yürüyüşün ikinci gününün Kurban Bayramı'nın ilk günü olması vesilesiyle katılımcılar kampta bayram namazı kılacak.

9 Temmuz'da kılınacak bayram namazının ardından katılımcılar birçok toplu mezarın bulunduğu Kamenica bölgesi üzerinden Mravinjci'ye ulaşacak.

Katılımcılar ikinci gece konaklayacakları Mravinjci'ye ulaşmak için 35 kilometre yürüyecek.

- Mravinjci'den son durak Potoçari'ye varış

Yürüyüşün üçüncü ve son gününde ise katılımcılar Mravinjci'den hareket ederek, 1000'e yakın Boşnağın öldürüldüğü Kamenicko Brdo'ya ulaşacak.

Buljim üzerinde yürümeye devam edecek katılımcılar akşam saatlerinde soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek güzergahı tamamlamış olacak.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleşen yürüyüşe bu yıl 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

Soykırımdan kurtulanların önderlik ettiği yürüyüş, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlerin anısına her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

Bosna Hersek'teki savaş zamanında hayatta kalabilmek için orman yolundan giden 15 bin Boşnak sivilden sadece 3 bin 500'ü güvenli bölgeye ulaşabildi.

- Potoçari'ye defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükselecek

Öte yandan, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 721'e yükselecek.