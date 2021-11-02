Squid Game oyununu oynayan çocuk hastanelik oldu

Aiden Higgie adlı çocuk Squed Game’de uygulanan bir bal peteği tarifini yaparken karışımın patlaması sonucu hastanelik oldu.

Higgie'nin bu ay Sidney'de uygulanan tecrit sırasında canı sıkıldığı için oyunu denemeye çalıştığı ifade edildi.

Güney Kore yapımı dizideki oyun, ince bir bal peteği tabakası oluşturmayı ve ardından iğneyle malzemeyi kırmadan üzerinde şekil çizmeyi içeriyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Higgie, TikTok'ta bulduğu tarifteki gibi su, karbonatlı soda ve şekeri plastik bir kapta birleştirerek bal peteği yapmaya çalıştı. Ancak karışımı doğru bir kapta mikrodalgaya yerleştirmediği için kap patladı ve erimiş şeker 14 yaşındaki çocuğun bacaklarına yapıştı.

Çocuğun annesi Helen şu ifadeleri kullandı:

Saçma bir sıcaklığa kadar kaynadı ve kabı çıkardığında elinde patladı. Karışım elini yaktı ve şekerle plastik birlikte eridiğinden bacağına kadar inmiş, yapışmış ve yakmaya devam etmiş. Şekerlemeye benziyordu ve sinirlerini yaktı.

Elinde birinci derece yanık oluşan çocuğun bacağındaysa derin yanıklar ve sinirsel hasar meydana geldi.

Aynı oyunu oynamaya çalışırken yaralanan iki çocuğun daha Aiden'ın kaldırıldığı hastaneye tedavi için getirildiği belirtildi.

Uzmanlar dizideki şiddet içeriği nedeniyle ebeveynleri çocuklarının Squid Game'i izlememesi yönünde uyarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.