Spiegel’in iddiası: Almanya’da FETÖ’yü izleme için gönderilen MİT ajanı yakalandı

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki bir otelde tabanca ve mühimmat ile yakalanan Türk uyruklu kişinin, FETÖ mensuplarını izlemek için gönderildiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına çalıştığı iddia edildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir otelde tabanca ve mühimmat ile yakalanan Türk uyruklu kişinin FETÖ mensuplarını izlemek için gönderildiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına çalıştığı iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinde yayımlanan haberde, 40 yaşındaki kişinin “ali d.” olduğu ve cep telefonundaki mesajların analizinden MİT'e çalıştığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Derginin haberinde soruşturmayı casusluk ve terör konularına bakan Federal Başsavcı Peter Frank'ın devraldığı kaydedildi. Haberde ayrıca özetle şu bilgilere yer verildi:

“Federal savcılık, 40 yaşındaki ali d'nin Köln bölgesinde yaşayan Gülen Hareketi'nin destekçileri hakkında Türk Gizli Servisi MİT'e iletmek için bilgi topladığını varsayıyor. 17 Eylül'de polis özel harekât ekibi, bir otel görevlisinin otelde kalan bir kişi üzerinde silah olduğuna dair bir ihbarda bulunması üzerine Düsseldorf'un Oberbilk semtindeki ‘The Niu Tab' oteline baskın yapıp, saatlerce arama yaptı. Çevredeki sokaklar yoğun bir şekilde kordon altına alındı. Binaya zırhlı bir araç yanaştırıldı. Yapılan operasyonda silah, mühimmat ve Gülen Cemaati destekçilerinin listesi çıktı.”

Der Spiegel dergisi, hâlâ gözaltında olan ali d'de sadece tabanca değil, aynı zamanda 200 mermi ile de yakalandığını öne sürdü.

Ele geçirilen listede yer alan isimler hakkında olası riskler konusunda Alman polisi tarafından bilgilendirildiğini açıklayan dergi, “Soruşturmayı ilk olarak, Düsseldorf Cumhuriyet Savcılığı, silah yasasının ihlali suçlamasıyla yürütüyordu. Fakat casusluk suçlaması sebebiyle artık soruşturmayı Federal Başsavcılık devraldı.” açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.