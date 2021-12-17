Spiegel: Almanya eski başbakanı Brandt ABD’nin muhbiriydi

Almanya'da 1969-1974 yılları arasında başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Willy Brandt'ın gençlik yıllarında ABD ordusu istihbarat teşkilatı CIC için muhbirlik yaptığı ileri sürüldü.

Haftalık Spiegel dergisinde yayınlanan haberde, Brandt‘ın 1948'den 1952'ye kadar belli bir bedel karşılığında ABD ordusunun istihbarat teşkilatına Demokratik Almanya Cumhuriyeti hakkında bilgi sağladığı belirtildi. Spiegel'deki iddia, ünlü tarihçi Thomas Boghardt'ın ele geçirdiği CIC'nin gizli belgeleri üzerinde yaptığı araştırmalarına dayandırıldı.

Dergi Brandt'ın CIC'e II. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın doğusunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) destekli kurulan Demokratik Almanya Cumhuriyeti‘ndeki (DDR) genel durum ile iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi'nin (SED) resmi gençlik hareketi FDJ hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Karşılığında sigara, şeker ve kahve almış

Haberde ayrıca Brandt'ın Saksonya'daki Bautzen'de tutulan siyasi tutuklular ile DDR'deki tersaneler, fabrikalar, demiryolları ve Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin telefon ekipmanlarıyla ilgili olarak da istihbarat aktardığı ileri sürüldü. Dergi, Brandt'ın Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne ilişkin bu bilgileri muhtemelen SPD'nin Sovyet işgal bölgesindeki sosyal demokratlardan, daha sonra da DDR'deki sosyal demokratlarla bağlantılı olan Doğu Bürosu'ndan elde etmiş olabileceğini belirtti. Brandt'ın bilgileri ABD ordu istihbaratına aktardığını, dönemin SPD yönetimine bildirip bildirmediği ise bilinmiyor.

Spiegel'de yayınlanan habere göre, Brandt, ABD ordu istihbaratı CIC'ye muhbir olarak O-35-VIII numarasıyla kayıtlıydı. ABD istihbarat teşkilatı mensuplarıyla 200'den fazla görüşme gerçekleştirdi. Teşkilat Brandt'ı "normalde güvenilir" olarak nitelendiriyordu. Haberde Brandt'ın istihbarata verdiği raporların ise ortadan kaybolduğu belirtildi. Ancak Boghardt'ın, toplantıların ne zaman yapıldığını ve neyle ilgili olduğunu gösteren raporları incelediği aktarıldı. Habere göre Brandt, başlangıçta verdiği bilgiler karşılığında para yerine, o dönemlerde karaborsada bulunan sigara, şeker veya kahve aldı. 1950'den itibaren de 250 mark aylık bağlandı.

Brandt başbakanlıktan, ekibinde bulunan Günter Guillaume'nin DDR casusu olduğu ortaya çıktıktan sonra istifa etti. Brandt, 1971 yılında uzlaştırıcı Doğu siyaseti nedeniyleNobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. 18 Aralık 1913'de Lübeck'te doğan Willy Brandt 8 Ekim 1992'de Bonn yakınlarındaki Unkel kasabasında öldü.

AFP,DWTürkçe

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