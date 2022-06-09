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Sözde mahkemeden 3 yabancı askere idam cezası

Ukrayna’nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde teslim olan 3 yabancı asker, bölgedeki sözde mahkemece idam cezasına çarptırıldı

36 Dakika Önce
2022-06-09 19:29:04
Sözde mahkemeden 3 yabancı askere idam cezası

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, Donetsk'teki sözde mahkemeden aktardığı habere göre, Ukrayna tarafında savaşan 2'si İngiltere, biri Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görüldü.

Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etti.

Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor. AA .

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