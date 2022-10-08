Sözcü Kalın: Putin Batı'yla yeni anlaşma istiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya'nın Batıyla yeni bir anlaşma istediğini söyledi. CNN International'a konuşan Kalın, nükleer tehdidinin ciddiye alınması gerektiği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

CNN International'a konuşan Kalın, Rusya lideri Vladimir Putin'in Batı ile yeni bir anlaşma istediğini söyledi ve “Anladığımız kadarıyla Putin batı ile yeni bir büyük pazarlık, yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Bu kısmen Ukrayna ile ilgili. Ancak daha büyük bir bölümü, gerçekten Rusya ile Batı dünyası arasında yeni bir anlaşmayı içeriyor. Yeni bir Rusya var. Yeni bir dünya var. Yeni bir gerçeklik var ve yeni bir pazarlık istiyorlar. Bu elbette tüm küresel düzeni, liberal düzeni bir teste sokar.” sözlerini kullandı.

NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ VAR MI?

Kalın, barışı sağlamak için Türkiye'nin her şeyi yaptığını, “ABD Başkanı'nın belirttiği gibi bazı çok tehlikeli adımlar yani Armageddon ve nükleer savaş. Bu savaştaki yüksek riskleri düşündüğünüzde bunlar imkansız değil. Uzayan savaş sadece daha fazla çatışma ve ölüm yaratmayacak. Aynı zamanda biliyorsunuz, enerji fiyatlarını, emtia fiyatlarını ve daha birçok şeyi etkileyecek. Bu nedenle tarafları yeniden müzakere masasına getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şu anda hiçbir tarafın bunu yapmaya hazır olmadığını tamamen anlıyoruz. Çünkü ilhak daha yeni oldu ama yine de daha çok çalışmalıyız ve bizim batılı dostlarımıza da verdiğimiz mesaj bu. Onlar da bu savaşa bir son verme çabalarını desteklemeliler.” ifadeleriyle dile getirdi.

CNNTürk