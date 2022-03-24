'Şoygu ortadan kayboldu' iddialarına Kremlin'den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Savunma Bakanı Şoygu'nun çok yoğun olduğunu belirterek 'Medya faaliyeti için doğru zaman değil' ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bir süredir neden kamuoyu önüne çıkmadığı yönünde gelen sorularla ilgili bir açıklama yaptı.

Şoygu'nun Ukrayna konusunda Putin'i bilgilendirdiğini belirten Peskov, savunma bakanının çok yoğun olduğunu belirterek, "Şu an medya faaliyetleri doğru bir zaman değil" ifadelerini kullandı.

Putin'e en yakın isimlerden Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaklaşık iki haftadır kamuoyu önüne çıkmıyor.

66 yaşındaki Şoygu, daha önce sık sık yaptığı açıklamalarla ülkenin haberlere en çok konu olan isimlerinden biriydi.

Ukrayna'yı işgal harekatının Şoygu'nun gidişattan memnun olmadığına ilişkin bazı haberler Batı medyasında yer almıştı. .