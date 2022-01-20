South Park 25. sezon ne zaman? South Park 25. sezon izle

South Park 25. sezon bekleyişi sürüyor. Yapımla ilgili birçok haber yapımcılar tarafından verildi. Yeni sezonun 6 bölümden oluşacağı dizi yakında yayınlanacak. Peki ama South Park 25. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte South Park 25 sezon detayları...

South Park 25. sezon bekleyişi sürüyor. Yapımla ilgili birçok haber yapımcılar tarafından verildi. Yeni sezonun 6 bölümden oluşacağı dizi yakında yayınlanacak. Peki ama South Park 25. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte South Park 25 sezon detayları...

South Park 25. sezon ne zaman?

İlk sezonu 1997 yılında yayınlanan South Park'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. South Park dizisinin 25. sezonu 6 bölümden oluşacak.

Eylül 2020 ve Mart 2021'de 24. sezon olarak hizmet veren iki bağımsız özel bölümü yayınlanan dizi, en son 2019'da tam bir sezon olarak yayınladı. Comedy Central, South Park'ın 25'inci sezonunun 2 Şubat'ta yayınlanacağını duyurdu.

South Park için Comedy Central şirketi, 900 milyon dolarlık anlaşma yaptı ve dizinin 30. sezona kadar devam edeceği belirtildi.

South Park 25. sezon izle

South Park'ın yeni bölümleri prömiyerden sonra SouthPark.cc.com, CC.com ve Comedy Central uygulamasında yayınlanacak. Dizinin yayın tarihinden sonra, South Park 25. sezon birinci bölümü izlemek için haber sitemizi takipte kalın...

Dizinin yayınlanan bilgilendirme fragmanı için TIKLAYINIZ...

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