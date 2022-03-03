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TIMETURK / DÜNYA / Sosyal medyada paylaşıldı; ‘Ukraynalı asker’ olmadığı ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşıldı; ‘Ukraynalı asker’ olmadığı ortaya çıktı

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birçok yanlış bilgi paylaşılmaya devam ediyor. Sosyal medyada çokça paylaşılan iddiaya göre video, Ukraynalı bir askerin orduya katılmak için kızıyla vedalaştığını gösteriyordu.

26 Dakika Önce
2022-03-03 17:31:04
Sosyal medyada paylaşıldı; ‘Ukraynalı asker’ olmadığı ortaya çıktı

Orijinal videoyu 21 Şubat 2022'de, yani çatışmalar başlamadan üç gün önce Rusya yanlısı ayrılıkçıların yoğunlaştığı Donetsk bölgesindeki Gorlovka şehrinde yaşayan yerel bir sakin paylaşmış. Videonun açıklamasında, “Gorlovka'dan tahliye. Yürek yakan görüntüler…” ifadesi yer alıyor. Normalde Donetsk özerk bölgesindeki Gorlovka kasabasında yaşayan adam, çatışmalar nedeniyle ailesi Rusya'nın Rostov kentine tahliye edildiği için kızıyla vedalaşıyor.

Otobüsün üzerindeki sembol, otobüsün Gorlovka'dan kalktığını doğruluyor.

Yine bölgeden bir haber sitesinin paylaştığı videoda Gorlovka'da yaşayan Rusya vatandaşlarının tahliyesi için bekletilen aynı logoya sahip otobüsleri görmek mümkün.

İddia videonun son bölümünde otobüs kapısında yer alan 29B otobüsün Gorlovka'dan olduğuna ilişkin bir başka ipucu.

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Videoyu, 21 Şubat'ta Gorlovka kasabasının belediye başkanı Ivan Prikhodko da Telegram kanalında eşi ve kızı tahliye edilen adam notuyla yayınlandı:

“Donetsk cumhuriyetini savunmak için şehirde kalan adam, ellerinde silah, gözlerinde yaşlarla, yakında bir birleşme ve kalıcı bir barış ve sonsuz bir barış umuduyla ailesini Rusya'ya yolcu etti."

Videodaki baba, Rus yanlısı ayrılıkçı kuvvetlerin bir parçası diye paylaşılmış; yani işgale karşı savaşan bir Ukraynalı asker değil.

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Gorlovka, Donetsk bölgesindeki bir şehir. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rus destekli lideri Denis Pushilin, 18 Şubat'ta yakında askeri gerilimin artacağını söyleyerek öncelikle kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere sivillerin Donetsk'ten Rusya'nın Rostov-on-Don bölgesine tahliye edileceğini duyurmuştu. Ardından Gorlovka belediye başkanı Ivan Prikhodko, tahliye otobüsleri için altı kalkış noktası belirlediğini söyledi. 18 Şubat'ta başlayan tahliyeler, 22 Şubat'a kadar sürdü.

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İddia, doğrulama platformu Ellinika Hoaxes tarafından da yanlışlandı.

Bulgular

Video 21 Şubat 2022'de, çatışmalar başlamadan üç gün önce paylaşılmış.

Videodaki adam, Donetsk özerk bölgesindeki Gorlovka kasabasında yaşıyor ve çatışmalar nedeniyle Rostov kentine tahliye edilen ailesine veda ediyor.

Otobüsün üzerindeki sembol, otobüsün Gorlovka'dan kalktığını doğruluyor.

Videodaki adam Rusya işgaline karşı savaşan bir Ukraynalı asker değil.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rus destekli lideri Denis Pushilin, 18 Şubat'ta yakında askeri gerilimin artacağını söyleyerek öncelikle kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere sivillerin Donetsk'ten tahliye edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Teyit.Org .

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