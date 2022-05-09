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Sosyal medya, Elon Musk’un ölüm mesajını konuşuyor

Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' demesinden sonra sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

20 Saat Önce
2022-05-09 10:01:26
Sosyal medya, Elon Musk’un ölüm mesajını konuşuyor

Sosyal medya dünyanın en zengin insanı olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter paylaşımını konuşuyor.

Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Elon Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' demesinden sonra sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde yorum, 80 bine yakın retweet ve 500 binin üzerinde beğeni aldı. Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

Elon Musk'ın tweet'le neye atıfta bulunduğu bilinmese de milyarder iş insanın, mikro blog sitesini zaman zaman 'mizah' amaçlı kullandığı biliniyor.

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