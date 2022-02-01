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Soros yeni yıla hedef göstererek girdi: Ülkede rejim değişmeli!

Ünlü borsa spekültörü ve milyarder George Soros, 2022 yılına 1 numaralı lider ülke konumunu almakta olan Çin'de rejim değişikliği çağrısıyla giriş yaptı.

2 Saat Önce
2022-02-01 10:49:56
Soros yeni yıla hedef göstererek girdi: Ülkede rejim değişmeli!

Liberal faaliyetleriyle tanınan milyarder yatırımcı ve finans spekülatörü George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'e odaklandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'dünyadaki açık toplumlara en büyük tehdit' diye niteleyen Soros, cuma günü başlayacak Pekin Kış Olimpiyatı'nı da Nazi Almanyası'nda düzenlenen 1936 Berlin Yaz Olimpiyatı ile kıyasladı.

Çin'den 'dünyanın en güçlü otoriter devleti' ve 'açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' diye söz eden Soros (91), '1936 yılının Almanya'sı gibi Çin'in de Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın nümayişini, kendi sıkı kontrol sisteminin hanesine propaganda zaferi yazdırmak için kullandığını' öne sürdü.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'in piyasa ekonomisi reformlarını hayata geçiren eski lideri Deng Şiaoping'den farklı olarak 'komünizme gerçekten inandığını, Mao Zedong ve Vladimir Lenin'i gerçek idolleri olarak gördüğünü' söyleyen Soros, konuşmasını Çin'de rejim değişikliği çağrısıyla noktaladı:

"Şi Cinping'in yerine, içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birilerinin geçmesi umulmaktadır... Bu, açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdidi ortadan kaldırır ve açık toplumlar da Çin'in arzulanan yönde hareket etmesi için güçleri dahilindeki her şeyi yapmalıdır."

Soros'un kurup yönettiği Açık Toplum Vakıfları'nın destek verdikleri arasında ABD'de beyaz polisin sistematik olarak silahsız siyah katletmesine karşı eylemleriyle tanınan Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketi, Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu, göç reformuyla ilgili kampanyalar da var. ABD'deki bölgesel savcılık seçimleriyle de yakından ilgilenerek bu kampanyalara milyonlarca dolar yatıran Soros, birçok büyük şehirde kendi desteklediği isimlerin savcılığın başına gelmesini de sağladı. .

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