'Soros, Ukrayna'da kukla hükümetler istiyor'

BM'den emekli bağımsız uzman Alfred-Maurice de Zayas, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve finansör George Soros'un Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşlerdeki keskin farklılıkları yorumladı. Zayas,'Kissinger'ın çözümü, Soros'un oynadığı kumardan daha güvenli. Soros'un amacı çözüm değil kukla hükümetler.' dedi.

Davos'ta düzenlenen son Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Amerikalı finansçı George Soros'un taban tabana zıt görüşleri karşı karşıya geldi.

Kissinger'a göre, Rusya Avrupa devlet sisteminde önemli bir unsur olmaya devam ediyor ve Ukrayna'nın, bölgesel tavizler anlamına gelse bile, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmayı düşünmesinin zamanı geldi. Soros ise Rusya'nın bitirilmesi ve mağlup edilmesi gerektiğini savundu.

Rusya'nın uluslararası yayın kuruluşu Sputnik'e konuşan BM'den emekli bağımsız uzman Alfred-Maurice de Zayas, iki görüşü yorumladı.

İşte Zayas'ın o açıklamaları:

KISSINGER CİDDİYE ALINMASI GEREKEN FİKİR VERİYOR

Her ne kadar Kissinger'ın ABD tarafından Vietnam, Laos ve Kamboçya'da işlenen ağır savaş suçları konusundaki sorumluluğunu her zaman eleştirmiş olsam da, Kissinger'ın Ukrayna konusundaki önerilerini destekliyorum. Dünya tarihini anlayan ve NATO-Rusya çatışmasının yaklaşmakta olan tehlikelerini değerlendirebilen herhangi bir makul kişi, halihazırda üstesinden gelinmesi çok zor olan gerilimi azaltmamız gerektiğini bilir.

İnsanlığın Ukrayna üzerinde bir çözümden daha fazlasına ihtiyacı var. Ukrayna çatışması, barışçıl bir şekilde çözülebilecek ve çözülmesi gereken çok daha büyük bir jeopolitik dengesizliğin yalnızca bir belirtisidir.

Sevsek de sevmesek de Kissinger, Klemens von Metternich tüzüğüne sahip bir devlet adamıdır. Derin bir düşünürdür ve muazzam bir tarihsel ve politik deneyime sahiptir. ABD'deki askeri-endüstriyel-finansal kompleks tarafından finanse edilen sözde düşünce kuruluşlarının hiçbirinin kuklası değil. Kimsenin çizgisine ayak uydurmuyor, ciddiye alınması gereken bir fikir veriyor.

SOROS'UN AMACI KUKLA HÜKÜMETLER

George Soros, on yıllardır, iyi finanse edilen vekillerden oluşan bir ağ aracılığıyla BM Sözleşmesi'nin amaçlarını ve ilkelerini baltalıyor.

Soros, sıradan insanları hor gören, sadece dünyanın milyarderlerini temsil ediyor. Ülkeleri istikrarsızlaştıran ve halkın iradesini alt üst eden sivil toplum kuruluşlarını finanse etti ve finanse etmeye devam ediyor.

Esasen, onun dünya vizyonu, Batılı "elitlerin", halkların kendi kaderini tayin hakkına aykırı olarak, tüm dünyaya politika dikte etmeye devam edeceği bir "tam spektrum hakimiyeti" dir. Rejim değişikliği ve ardından kukla hükümetler tarafından yönetilen yönetimler istiyor.

Özünde, vizyonu demokrasinin antitezi ve emirlerini Washington ve Brüksel'den alan yeni sömürgeci bir dünya düzeni kurma girişimidir. Pek çok ülkeye yönelik yaptırımlara sesli desteği, ekonomilerinin alt üst olmasına, gıda ve ilaç kıtlığına ve bunun sonucunda özellikle en savunmasız olanlar olmak üzere on binlerce masum insanın ölümüne neden oldu.

Soros bir kumarbaz, çok akıllı bir adam değil. Zengin olan ve sonra dünyayı kaprisleri ve yanılsamalarına göre şekillendirebileceğini düşünen bir finansal spekülatör.

Soros unutulacak, ama verdiği zarar on yıllar sürecek...

Kaynak: Star Gazetesi