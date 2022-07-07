Soros: Trump, Rusya ve Çin'den daha tehlikeli

Dünyaca ünlü milyarder George Soros, ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde yayımladığı makalede Yüksek Mahkeme'yi, Trump'ı ve Cumhuriyetçi Parti'yi hedef aldı.

Ünlü filozof Karl Popper'ın fikirlerinden aldığı ilhamla kurduğu Açık Toplum Vakfı'nın dünyada demokrasi adı altında yürüttüğü faaliyetleriyle tanınan Macar asıllı ABD'li ünlü milyarder ve borsa spekülatoru George Soros, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde bir makale yayımladı.

Makalede Amerikan demokrasisinin kurtuluşu için gereken her yola başvurarak Yüksek Mahkeme'den ve Trump ile Cumhuriyetçi Parti'den kurtulmak gerektiğini savunan Soros, bunların Rusya ve Çin'den daha büyük tehdit olduğunu öne sürdü.

YÜKSEK MAHKEMEYİ HEDEF ALDI

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Soros, yeni makalesinde Çin ve Rusya'dan 'dünyaya otokratik hükümet formunu dayatmak isteyen baskıcı rejimler' diye söz etti.

Kürtajın federal çapta yasaklanmasının Yüksek Mahkeme'nin inisiyatifinden çıkartan mahkemeyi hedef alan Soros, gerekçeli kararın mantığının; doğum kontrolü, eşcinsel evlilikleri, LGBT hakları ve hatta ırklararası evliliklerin hedef alındığını iddia etti. .