Soros'tan çarpıcı tahmin: 3. Dünya Savaşı başladı mı?

ABD'li milyarder yatırımcı George Soros, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın açık toplumlar ile Rusya ve Çin gibi kapalı toplumlar arasındaki mücadelenin bir parçası olduğunu savunan George Soros yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Ukrayna'nın işgali Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve toplumumuz bu savaşta ayakta kalamayabilir. Toplumumuzu korumanın en iyi ve belki de tek yolu Putin'i mümkün olan en kısa zamanda yenmek.

Putin'in bu işgalin bir hata olduğuna inanmaya başladığını ve bir ateşkesi müzakere etmeye hazırlandığını da öne sürdü.

Ünlü yatırımcı, bir ateşkesin başarılabilir olmadığını, çünkü Putin'in 'güvenilmez' olduğunu ifade ederken, 'Putin zayıfladıkça daha öngörülemez oluyor' dedi.

Soros, Avrupa Birliği'ni de Putin'in doğal gaz akışını kesebileceği konusunda uyardı.