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Son dakika gelişmesi! Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehrinin merkezinde çok sayıda patlama duyuldu.

22 Dakika Önce
2022-02-20 12:53:17
Son dakika gelişmesi! Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçılıların elindeki Donetsk şehrinde çok sayıda patlama duyuldu

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk şehrinin merkezinde merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığış Donetsk'te hoparlör aracılığıyla yapılan anonsta vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Ancak, patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.

Diğer taraftan, Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı başlatabileceğini iddia etti. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, düzenli olarak Ukrayna krizine ilişkin bilgilendirildiği vurgulandı.

Biden'ın son durumu görüşmek üzere bugün ulusal güvenlik konseyini toplayacağı belirtildi. Beyaz Saray Rusya'nın her an saldırıya başlayabileceğini savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı. .

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