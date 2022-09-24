Son dakika! Çin’de darbe mi oluyor? Çin Başkanı tutuklandı mı?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordu tarafından tutuklanarak darbe yapıldığı iddiaları yayıldı. Peki Çin’de darbe mi oldu? Çin’de Başkan tutuklandı iddiaları doğru mu? İşte detaylar…

Sosyal medya üzerinden Çin'de darbe yapıldığı iddiaları yayıldı. Öne sürülen bilgilere göre Çin Ordusu'ndaki ABD'ye karşı daha sıcak bakan rütbeliler tarafından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tutuklanarak darbe yapıldı. Peki son dakika Çin'de darbe iddiaları doğru mu? Çin Başkanı Şi Cinping tutuklandı mı?

Çin'de darbe mi yapıldı?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tutuklanarak ordu tarafından darbe yapıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Bazı hesaplardan paylaşılan bilgilere göre Çin Ordusu içerisinde yer alan ABD yanlısı generaller tarafından darbe yapıldığı öne sürüldü. Peki Çin'de darbe yapıldığı iddiası doğru mu?

Zırhlı araçların Pekin'e doğru ilerlediği öne sürülen bilgide, Orgeneral Li Qiaoming tarafından darbenin yapıldığı iddia edildi.

Bazı kullanıcılar ise Çin'de yaşayan tanıdıklarıyla iletişime geçtiklerini ve sosyal medya hesaplarının askıya alındıklarını söyledi. Pekin'de uçuş seferlerinin iptal olması ise Çin'de darbe yapıldı iddialarını pekiştirdi.

Çin Devlet Başkanı tutuklandı mı?

Ordu tarafından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tutuklandığı da bilgiler arasında yer alıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Çin'de darbe olduğuna dair iddiaları kesin olarak doğrular nitelikte bir kaynak bulunmuyor. Şu ana kadar Çin'de darbe yapıldığına dair henüz resmi merciiler tarafından bir açıklama yapılmadı.

“Savaşa hazır olun!”

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz günlerde orduyu savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vermişti. Başkan Cinping, silahlı kuvvetlerde gelecekteki reformlara dair planlamanın güçlendirilmesinin öneminden bahsetti.

Şi Cinping, Komite'nin daha önce benzeri yaşanmamış kararlılık ve çabalarla reform yoluyla silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam manasıyla uyguladığını açıkladı

Çin Devlet Başkanı Şi, 2026'da yüzüncü yaşına girecek olan Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'belirlenen hedefe ulaşmak için güçlü bir ivme sağlamak amacıyla reformları uygulama ve gelecekteki reformlara ilişkin planlamayı güçlendirmek için öncü ve yenilikçi çabalar gösterme' çağrısı yaptı. .