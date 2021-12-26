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Somali: Türkiye mezunu Adalet Bakanı Nur, Savunma Bakanı olarak atandı

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Somali Adalet Bakanı Nur, kabinede yapılan değişiklikle Savunma Bakanı oldu.

58 Dakika Önce
2021-12-26 20:04:06
Somali: Türkiye mezunu Adalet Bakanı Nur, Savunma Bakanı olarak atandı

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u yeni Savunma Bakanı olarak atadı. Türk Telekom

Bu değişiklik kapsamında, bir önceki Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji de Adalet Bakanı oldu.

Başbakan Roble'nin bu kararı, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile yaşadığı siyasi gerilimin ortasında alması dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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