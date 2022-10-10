Somali ordusu: 200 eş-Şebab militanı öldürüldü

Haftalardır aşiret-devlet-eş-Şebab üçgeninde kümeleşmenin yaşandığı Somali’de ordu, 200 eş-Şebab örgütü militanının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Haftalardır aşiret-devlet-eş-Şebab üçgeninde kümeleşmenin yaşandığı Somali'de ordu, 200 eş-Şebab örgütü militanının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Somali ordusu, yaptığı açıklamada ülkenin ortasındaki Heyran bölgesinde 200 eş-Şebab örgütü militanının öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada ordu ile eş-Şebab militanları arasında sert çatışmaların yaşandığı belirtilerek örgütün Caibu beldesine saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

AŞİRETLER DEVLET VE ÖRGÜT CEPHESİNDE SAFLAŞTILAR

Geçtiğimiz hafta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da mensubu olduğu Somali'nin en büyük oluşumlarından olan Abgaal kabilesinin önde gelenleri Eş Şebab'ın yanında Mogadişu yönetimine karşı savaşacaklarını ilan etti. Abgaal kabilesinin İmamı Mahmud Hacı Hamud'un liderlik ettiği toplantıda, kabile üyelerinin ikamet ettiği bölgelere yönelik Mogadişu yönetimi ve Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) kaynaklı saldırılara karşı koyacaklarını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş Şebab'a karşı deklare ettiği topyekün savaşta kabile milislerinin de Somalili güçlerle ortak hareket edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda çok sayıda aşiret eş-Şebab'a karşı hükümetin yanında yer alacaklarını açıklamıştı.