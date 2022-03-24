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Somali'deki bombalı saldırılarda 48 kişi öldü

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.

1 Saat Önce
2022-03-24 18:30:48
Somali'deki bombalı saldırılarda 48 kişi öldü

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.

Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.

Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı. AA .

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