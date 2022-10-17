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Somali'de üst düzey yetkili: El-Kaide üyelerinin annelerini ve eşlerini öldürün

Somali'de çatışmalar ülkenin kırsal kesimlerinde şiddetleniyor. Hiran'ın valisi Ali Jeyte El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'ın mensuplarının annelerini ve eşlerini öldürme telkininde bulundu.

3 Saat Önce
2022-10-17 14:26:47
Somali'de üst düzey yetkili: El-Kaide üyelerinin annelerini ve eşlerini öldürün

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alan Hiran'ın valisi Ali Jeyte, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sivillerin hedef alınması çağrısı yaptı.

Jeyte, cephe hattında yaptığı konuşmada Mogadişu yönetimi güçlerine ve bağlantılı milislere seslendi.

Hiran Valisi Jeyte, silahlı güçlere, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'ın mensuplarının annelerini ve eşlerini öldürme telkininde bulundu.

Jeyte'nin sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Ali Jeyte, Hiran bölgesinin valisi olmasının yanı sıra, Mogadişu yönetimi içerisindeki önde gelen askeri liderlerden biri olarak da biliniyor.

Yapılan açıklamanın bölgede gerilimi artırmasından ve sivillerin de çatışma sürecine dahil edileceği bir ortama yol açmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News .

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