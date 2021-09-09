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TIMETURK / DÜNYA / Somali'de siyasi tansiyon yeniden yükseldi

Somali'de siyasi tansiyon yeniden yükseldi

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında istihbarat başkanının kim olacağına ilişkin yaşanan gerilim ülkedeki siyasi tansiyonu yeniden yükseltti.

2 Saat Önce
2021-09-09 06:07:47
Somali'de siyasi tansiyon yeniden yükseldi

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında istihbarat başkanının kim olacağına ilişkin yaşanan gerilim ülkedeki siyasi tansiyonu yeniden yükseltti.

Seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası yetkileri genişletilen Başbakan Roble'nin eski bir kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası değiştirdiği istihbarat başkanını Cumhurbaşkanı Fermacu yeniden değiştirdi.

Fermacu, Başbakan Roble'nin yaptığı atamanın yasa dışı olduğunu belirterek, Yasin Abdullah Muhammed'i yeni Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) Başkanı ilan etti. Muhammed bugün yemin ederek görevine başladı.

Yerel medya, istihbarat başkanlığı çevresine Fermacu yanlısı grupların yerleştirildiğini aktardı.

Muhalefetin görev süresi dolması nedeniyle koltukta oturmasına sert tepki gösterdiği Fermacu'nun bu adımı ülkedeki siyasi tansiyonu yeniden yükseltti.

Başbakan Roble, 6 Eylül'de, eski NISA Başkanı Fahad Yasin Haji'yi görevden alarak yerine Bashir Muhammed Gobe'nin atandığını açıklamıştı.

Şüpheli şekilde haziran ayında hayatını kaybeden Tahlil'in ailesi, başkent Mogadişu'da Başbakan Roble ile görüşme gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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