Somali'de siyasi kriz; orduya 'kışlalara dönme emri' verildi

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Temsilciler Meclisi’nin cumhurbaşkanlığı görev süresinin uzatılması kararını iptal etmesinin ardından dün (Cumartesi) yaptığı açıklamada, orduya kışlalara dönme emri verdi ve siyasileri şiddetten kaçınmaya çağırdı.

Reuters haber ajansına göre, Temsilciler Meclisi başkent Mogadişu'da Mart ayında onaylanan cumhurbaşkanlığı görev süresinin uzatılması kararı konusunda bölünen ordu yetkilileri arasında yaşanan çatışmaların ardından, cumhurbaşkanlığı süresinin iki yıl daha uzatılması kararının iptalini oybirliğiyle kabul etti.

Uzatma kararının neden olduğu kriz, ordunun ve polisin aşiretlerin bölünmesi ve birbirleriyle savaşması durumunda, El Kaide ile bağlantılı aşırılık yanlısı eş-Şebab hareketinin muhtemel bir kaostan yararlanabileceği endişesini artırdı.

Eş-Şebab geçen hafta Somali'de en az bir kasabanın kontrolünü ele geçirirken, ağır silahlı savaşçılar kırsal kesimden başkente geçmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 1991 yılında patlak veren iç savaş sonrası 20 yıldan bu yana başarısız yönetime ve istikrarsızlığa sebep kişi olarak gösteriliyor.

Meclis, canlı yayında oy kullanarak uzatma kararını iptal etti. Oylama, cumhurbaşkanının ertelenen parlamento seçimlerinin bir an önce düzenlenmesi için Somali Başbakanı'na talimat vermesinin ardından yapıldı.

Başbakan Cumartesi akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin yakında seçim planını hazırlayacağını belirterek, cumhurbaşkanı ve parlamentoya teşekkür etmişti.

Cumhurbaşkanı'nın görev süresi Şubat ayında sona erdi. Ancak yeni bir muhalif milletvekili grubu, Parlamentonun yeni bir cumhurbaşkanı seçme görevini yerine getirmesine izin vermedi.

Temsilciler Meclisi geçen ay cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasını onaylamış ancak Senato bunu reddetmişti. Ülkedeki siyasi kriz geçen haftadan bu yana derinleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.