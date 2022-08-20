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Somali'de otele saldırı: En az 15 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab'ın düzenlediği otel saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi.

21 Dakika Önce
2022-08-20 15:08:19
Somali'de otele saldırı: En az 15 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otelde, terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters'in haberine göre, başkentte bulunan Hayat Otel'ine dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda güvenlik görevlileri ve otel sahibi öldürüldü.

Otel çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtilirken, bölgedeki yolların kapatıldığı ve patlamaların devam ettiği aktarıldı.

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