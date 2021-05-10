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Somali'de karakolun önünde intihar saldırısı: 6 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında, aralarında 2 polisin bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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10.05.2021 02:41:26
Somali'de karakolun önünde intihar saldırısı: 6 kişi öldü

Somali devlet medyasıdaki haberlerde, Somali polisinin, başkent Mogadişu'ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladığı belirtildi.

Polisin yazılı açıklamasında, "Waberi bölgesindeki karakola hedef alınan intihar saldırısında aralarında Emniyet Amiri Ahmed Bashane ve Komutan Yardımcısı Division Abdi Basid bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi" ifadesinin kullanıldığı kaydedildi.

"Somali halkına başsağlığı diliyorum"

Başbakan Hüseyin Roble ise resmi Twitter hesabından saldırıyı kınayarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Somali halkına başsağlığı diliyorum. Allah ölülere rahmet eylesin ve yaralılara şifalar versin" paylaşımında bulundu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan