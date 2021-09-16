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Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin yetkilerini askıya aldı

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin yetkilerini askıya aldığı bildirildi.

25 Dakika Önce
2021-09-16 19:07:22
Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin yetkilerini askıya aldı

Fermacu'nun resmi konutu Villa Somalia basın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Roble'nin yetkilerinin askıya alınmasının ekimde yapılacak seçimlere kadar devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Roble'nin hükümeti yönetme görevinden saptığı ve Somali Geçici Anayasası'nı ihlal ettiğine dikkat çekilerek, bu yüzden Başbakan'ın yetkilerinin askıya alındığı ifade edildi.

Alınan kararla ülkenin olası siyasi ve güvenlik krizinden kurtarılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Başbakan Roble'nin artık hükümete başkanlık etmeyeceği vurgulandı.

Kararın, Fermacu ve Roble arasında istihbarat başkanının kim olacağına ilişkin yaşanan gerilim sonrası gelmesi dikkati çekti.

Somali'de seçimlerin 10 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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