Somali'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
2022-05-12 18:19:41
Somali'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak. .
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