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Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

47 Dakika Önce
2022-07-29 20:53:34
Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Baidoa güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, Baidoa şehrinde cuma namazının hemen ardından bomba saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda aralarında güneybatı eyaleti Adalet Bakanı İbrahim Lugbur'un bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. .

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