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Somali'de askeri üsse bombalı saldırı

Doğu Afrika ülkesi Somali'de bir askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 3 asker yaşamını yitirdi. Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia etti.

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18.06.2021 11:19:40
Somali'de askeri üsse bombalı saldırı

Doğu Afrika ülkesi Somali'de bir askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 3 asker yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki habere göre, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bazı askerler yaralandı. Saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu en az 3 asker hayatını kaybetti.

Somalili yetkililer, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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